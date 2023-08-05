الخارجية الروسية : روسيا ستعيد فتح سفارتيها في بوركينا وغينيا الاستوائية قبل نهاية العام

موسكو 5 اغسطس 2023م ( وال )- أعلنت الخارجية الروسية اليوم السبت أن روسيا تخطط لإعادة فتح السفارتين في بوركينا فاسو وغينيا الاستوائية قبل نهاية العام الجاري.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ” ماريا زاخاروفا ” في تصريح لسبوتنيك ( لقد بدأنا في مناقشة المشكلات الفنية مع شركائنا ، ومن المقرر أن تُفتتح البعثات الدبلوماسية قبل نهاية العام الجاري) .

وأشارت ” زاخاروفا ” إلى أن الرئيس الروسي ” فلاديمير بوتين ” أعلن استئناف نشاط السفارتين الروسيتين في غينيا الاستوائية وبوركينا فاسو، خلال الجلسة العامة لقمة “روسيا -أفريقيا” الثانية التي عُقدت في مدينة سان بطرسبرغ في 28 يوليو الماضي.

…( وال )…