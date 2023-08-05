مستشار رئيس النيجر يكشف التوقيت ‏المحتمل للتدخل العسكري في بلاده .

ميامي 4 اغسطس 2023م ( وال )- قال المستشار السياسي لرئيس النيجر المعزول ” انتينيكار الحسن ” اليوم السبت ، إن ‏عمليات عسكرية محتملة ووشيكة في النيجر.‏

وأضاف في تصريحات لـ”سبوتنيك” الروسية ( إن عواقب التدخل العسكري ستكون وخيمة ، وتؤثر على جميع البلدان المجاورة للنيجر ) .

وبشأن موعد التدخل العسكري المحتمل في البلاد، قال ” الحسن ” الإنذار الأخير هو يوم السبت ، لذا فهو ممكن اليوم فقط، وبالطبع ستتم عملية الحشد .

وكان مفوض المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) المكلف للشؤون السياسية والأمن ” عبد الفتاح موسى ” أفادأن المجموعة وضعت خطة لتدخل عسكري محتمل في النيجر تشمل ترتيب وتوقيت نشر القوات.

ونقلت وسائل الإعلام الغربية عن المتحدث أن وزراء الدفاع في غرب أفريقيا وضعوا خطة لتدخل عسكري محتمل في النيجر، إذا لم يتراجع قادة الانقلاب، ومع ذلك فإن المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا لن تكشف للمشاركين في الانقلاب زمان ومكان تنفيذ الهجوم، وسيتم اتخاذ القرار من قبل رؤساء الدول”.

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