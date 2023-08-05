افتتاح الدورة الاولى للمعرض السنوي للتين بكلية الزراعة بجامعة طرابلس .

طرابلس 5 اغسطس 2023م ( وال )- اقيمت بكلية الزراعة بجامعة طرابلس صباح اليوم السبت الدورة الاولى للمعرض السنوي للتين في ليبيا تحت شعار ” من اجل خلق شراكة فعالة وتعزيز الثقة ” بمشاركة عدد من المزارعين المهتمين بالتين في مختلف المدن الليبية بعرض عينات من كافة الاصناف التي تزرع بمناطقهم ومدنهم .

وحضر افتتاح فعاليات المعرض وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية ” محمد الحويج ” ووكيل كلية الزراعة وعدد من الاساتذة بكلية الزراعة والمهتمين بزراعة التين

ويهدف المعرض إلى التعريف باصناف التين الموجودة في ليبيا والتي تصل إلى اكثر من ( 15 ) صنف وخلق شراكات بين المزارعين المشاركين بالمعرض من اجل الرفع بمستوي الانتاج المحلي .

وأكد ” الحويج ” في كلمة له خلال افتتاح المعرض على اهمية الارشاد الزراعي وتوعية المزارعين من اجل زيادة الاهتمام بكافة المنتجات الزراعية للوصول الى الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الزراعية التي لها ارض خصبة في ليبيا خاصة الحبوب في الجنوب والذي اصبح يعاني من اهمال كبير .

وشدد ” الحويج ” على ضرورة الاهتمام بهذه المحاصيل ، بالاضافة إلى النخيل والزيتون والتين لزيادة الانتاج والوصول إلى الاكتفاء وعدم الاستيراد من الخارج .

من جانبه أعلن رئيس اللجنة المنظمة للمعرض المهندس ” امبارك السكبي ” خلال افتتاح المعرض أن يكون هذا اليوم الخامس من اغسطس من كل عام هو اليوم الوطني للتين ، داعيا الى تأسيس جمعية وطنية للتين تكون نواة للقاء المهتمين بزراعته ومكان للتلاقي فيما بينهم لخلق شراكات فعالة وتعزز الثقة بينهم .

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