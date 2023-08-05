مجلس التخصصات الطبية يحتفل بتخريج ( 463 ) طبيبا في عدد من التخصصات .

طرابلس 5 اغسطس 2023 ( وال ) – احتفل مجلس التخصصات الطبية بطرابلس اليوم بتخريج 463 طبيبا دفعات 2010 الى 2017 عقب نيلهم شهادة مجلس التخصصات الطبية الليبي في عدد من التخصصات .

وشملت التخصصات الجراحة ، المسالك البولية ، العظام ، الباطنة ، طب الاطفال ، نساء وولادة ، العيون والتخذير ، العناية الفائقة ، طب الاسرة ، الاشعة العلاجية ،علم الامراض والطب العام ،طب الطوارئ والجلدية والمختبرات .

ويعد مجلس التخصصات الطبية مؤسسة علمية تعليمية يتمتع بالشخصية الاعتبارية يعمل على منح شهادة عليا في مجال التخصص تسمى شهادة الزمالة الليبية وهي اعلى درجة علمية تخصصية سريرية في مجال الطب تؤهل حاملها للعمل وعضو هيئة تدريس في احدى المؤسسات التعليمية الطبية وفقا للتشريعات المنظمة .

وحضر الاحتفالية نائب رئيس الحكومة وزير الصحة المكلف ووكيل الوزارة ورؤساء المجالس العلمية وعمداء الكليات الطبية .

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