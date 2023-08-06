غرق قاطرة بقناة السويس بعد اصطدامها بناقلة غاز .

السويس /مصر 5 أغسطس 2023 (وال) – أعلنت هيئة قناة السويس المصرية، اليوم السبت، غرق قاطرة في مياه القناة إثر تصادمها بناقلة ترفع علم هونغ كونغ، أثناء عبورها.

وقال رئيس هيئة قناة السويس الفريق أسامة ربيع في بيان أن “أعمال الإنقاذ البحري جارية للتعامل مع حادث تصادم الناقلة CHINAGAS LEGEND والقاطرة فهد إحدى القاطرات التابعة للهيئة بالكيلومتر 51 بمنطقة البلاح والذي أسفر عن غرق القاطرة”.

وأضاف البيان أن التصادم وقع خلال عبور الناقلة ضمن قافلة الجنوب في رحلتها قادمة من سنغافورة في طريقها إلى الولايات المتحدة الأمريكية، مع القاطرة “فهد” إحدى قاطرات الهيئة في نطاق منطقة البلاح مما أدي إلى حدوث فتحات في بدن القاطرة ودخول المياه ومن ثم غرقها”.

وأشار ربيع إلى أن الناقلة ترفع علم هونغ كونغ، ويبلغ طولها 230 مترا، وعرضها 36 مترًا، وغاطس 27 قدمًا، وحمولة كلية 52 ألف طن