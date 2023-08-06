مديرية أمن طرابلس تفتتح منظومة المخالفات المرورية الموحدة.

طرابلس 5 أغسطس 2023م (وال) ـ افتتح مدير أمن طرابلس اللواء “خليل وهيبة” منظومة المخالفات المرورية الموحدة بمكتب شؤون المرور بعد توقفها نحو 10 سنوات.

ومن المقرر أن تكون المنظومة موحدة لجميع أقسام المرور بالمكتب، وستباشر مهامها من داخل مكتب شؤون المرور بمديرية أمن طرابلس بحيث يمكن لأي مواطن تتم مخالفته ولا يتمكن من إيجاد وثائقه اللجوء للمكتب لمعرفة مكان وجود الوثيقة الخاصة به.

وستقوم المنظومة بإلغاء تكدس المخالفات ووثائقها بأقسام المرور والتي يتأخر تارة أصحابها في استلامها أو التفافهم على القانون باستخراج بدل فاقد عنها.

كما ستعمل المنظومة على التقليل من الإرباك الذي قد يقع فيه المواطن، بحيث لا يمنح بدل فاقد عن أي مستند إلا بوجود إفادة بعدم وجود مخالفة على الكتيب، هذا الأمر سوف يسهل وينظم لحد كبير عمل المخالفات وتبويبها.

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