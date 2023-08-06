تركيب محطة كهرباء مجرورة بمنطقة القرقني في عين زارة لمعالجة مشكلة الاختناقات.

طرابلس 5 أغسطس 2023م (وال) ـ شرعت فرق الصيانة التابعة للشركة العامة للكهرباء اليوم السبت في تركيب محطة جاهزة مجرورة بمنطقة القرقني بعين زارة، لمواجهة الطلب المتزايد على الطاقة الكهربائية.

وأوضحت الشركة العامة للكهرباء أنه سيتم شحن المحطة فور الانتهاء من أعمال التركيبات والتغلب على كافة الاختناقات التي أرهقت سكان المنطقة.

وأضافت أن هذه الخطوة جاءت لمعالجة الاختناقات وحالات انخفاض الجهد الذي تشهده المنطقة في ظل الطلب المتزايد على الطاقة الكهربائية وفي إطار سعي الشركة لتطوير وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والدخول في المرحلة الثانية من خطط تطوير مكونات شبكة الجهد المتوسط.

وأشارت الشركة إلى هذه الأعمال تجري تحت إشراف الإدارة العامة للجهد المتوسط -إدارة الجهد المتوسط ـ طرابلس وبمساندة الإدارة العامة للخدمات وإدارة مشروعات توزيع طرابلس.