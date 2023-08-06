المجر تعلن أنها لا نستطيع الإستغناء عن إمدادات الغاز من روسيا

بودابست 6 أغسطس 2023 م ( وال ) أعلن مسؤول العلاقات الثنائية بوزارة الخارجية الهنغارية، “اماش مينتسير ” ، بأن بلاده لا يمكنها الاستغناء عن الغاز الروسي، مؤكدا أن أي مزاعم بأنه يتم إمدادها بأسعار مضخمة عارية من الصحة.هنغاريا: لا نستطيع الاستغناء عن إمدادات الغاز من روسياهنغاريا تعرب عن رغبتها في شراء الغاز الروسي والتركي والأذربيجاني

وتأتي تصريحات مينتسير، تعليقا على محاولات المعارضة إثبات أن العقود التي أبرمت قبل نحو عامين مع شركة “غازبروم” الروسية لم تعد تتوافق مع مصالح البلاد.

وقال المسؤول المجري : إن ممثلي أحزاب المعارضة “يكذبون باستمرار بأن صفقة الغاز مع روسيا غير ضرورية ومكلفة”, وكتب مينتسير فى صفحته في /فيسبوك/: “بعد كل شيء، 85% من استهلاك الغاز السنوي في المجر يعتمد على الغاز الروسي من المستحيل تعويضه في المستقبل القريب، مما يعني أنه بدون الغاز الروسي، ستتجمد المجر بردا، ولن يكون هناك تدفئة في المنازل، كما ستتوقف الصناعة وتختفي الوظائف وبالتالي، فإن الغاز الروسي هو ضمان لأمن الإمداد والطاقة في البلاد”.

مشيرا إلى أن ارتفاع أسعار النفط والغاز يرجع إلى حد كبير إلى أزمة الطاقة في أوروبا، التي نتجت عن النزاع المسلح في أوكرانيا وعقوبات الاتحاد الأوروبي ضد روسيا. ويعتقد مينتسير أن الاتفاقية الحالية مع روسيا من حيث الحجم أفضل من تلك التي سبق أن أبرمها اليسار في عهد الحكومة التي قادها فيرنيتس جورتشاني، الذي كان في السلطة من عام 2004 إلى عام 2009.

وبالإضافة إلى ذلك، تسعى المجر حاليا إلى تنويع مصادر وطرق إمدادات الطاقة من أجل زيادة أمن الطاقة لديها.واختتم مسؤول العلاقات الثنائية في الخارجية الهنغارية حديثه قائلا إن “الغاز الروسي هو أمننا. إذا كنتم تريدون أن تنخفض الأسعار، فدافعوا عن السلام”.