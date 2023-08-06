اليابان تحيي الذكرى الثامنة والسبعين لتفجير القنبلة الذرية في هيروشيما

هيروشيما 6 أغسطس 2023 م ( وال ) أحيت مدينة هيروشيما، اليوم الأحد، الذكرى السنوية الثامنة والسبعين لإسقاط القنبلة الذرية على المدينة اليابانية.

مسؤولو المدينة أنتقدوا الدعم المتزايد للأسلحة النووية باعتباره رادعا بسبب الخوف من هجوم آخر وسط الحرب الروسية الأوكرانية.

وقال محافظ هيروشيما، “هيديهيكو يوزاكي “، «أود أن أسأل دعاة الردع النووي: هل ستتحملون مسؤولية المدنيين الأوكرانيين الأبرياء الذين يموتون في هذه اللحظة بالذات؟ فأوكرانيا لم يتم غزوها لأنها تخلت عن الأسلحة النووية. روسيا تمتلك أسلحة نووية، ولهذا السبب لا تستطيع وقف الغزو» – بحسب قوله.

من جانبه، قال رئيس بلدية هيروشيما، “كازومي ماتسوي ” ، إنه «يتعين على القادة في جميع أنحاء العالم مواجهة حقيقة أن نظرية الردع النووي قد فشلت.

ففي السادس من أغسطس 1945، وبموجب أمر تنفيذي أصدره الرئيس الأمريكي آنذاك، هاري ترومان، أسقطت الولايات المتحدة قنبلة يورانيوم تزن أكثر من 4.5 طن اسمها Little Boy (الولد الصغير) على مدينة هيروشيما، حيث اختير لها استهداف جسر “أيووي”، وهو واحد من 81 جسرا تربط سبعة أفرع في دلتا نهر أوتا، كما حدد مكان الصفر على ارتفاع 1980 قدما.

وفي الساعة الثامنة وخمس عشرة دقيقة، تم إسقاط القنبلة من طائرة “إينولا غاي”، لكنها أخطأت الهدف قليلا وسقطت على بعد 800 قدم منه. وفي الساعة الثامنة وست عشرة دقيقة، وفي مجرد ومضة سريعة، كان 66 ألف شخص قد قتلوا و69 ألفا قد أصيبوا بسبب التفجير الذي يعادل 10 آلاف طن من مادة “تي إن تي”.

ومنذ ذلك الحين، توفي عدد كبير بسبب سرطان الدم (231 حالة) والسرطانات الصلبة (334 حالة)، نتيجة التعرض للإشعاعات المنبثقة من القنابل، حيث كانت معظم الوفيات من المدنيين في المدينتين.

وبعد ستة أيام من تفجير القنبلة في ناغازاكي، أعلنت اليابان استسلامها لقوات الحلفاء في 15 أغسطس، حيث وقعت وثيقة الاستسلام في الثاني من شهر سبتمبر، ما أنهى الحرب في المحيط الهادئ رسميا ومن ثم نهاية الحرب العالمية الثانية.