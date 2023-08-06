إجتماع مشترك بين وزارة الشؤون االجتماعية وشركة الأوتوبوك الألمانية المتخصصة في مجال الاطراف الصناعية

برلين 6 أغسطس 2023 م ( وال ) ضمن إطار التعاون المشترك بين وزارة الشؤون االجتماعية وشركة الأوتوبوك الألمانية المتخصصة في مجال الاطراف الصناعية

عقد اجتماع في مقر الشركة في ألمانيا بين كل من: الوفد المكلف من رئيس وزراء حكومة الوحدة الوطنية برئاسة السيدة “وفاء_أبوبكر_الكيلاني” وزير الشؤون الاجتماعية .

وشركة الأوتوبوك ويمثلها”تيم شيفرط رئيس مجلس الادارة والمدير الإقليمي ” دنيس فالتر” نائب الرئيس لمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا والسيد وليد لحام مدير مبيعات المنطقة. وشركة ذوو الهمم للمعدات الطبية الوكيل الحصري لشركة أوتوبوك في ليبيا ويمثلها السيد فؤاد أحمد الدرقاش مدير عام الشركة.

وتم في الاجتماع مناقشة تجهيز مذكرة تفاهم بين وزارة الشؤون الاجتماعية وشركة الاوتوبوك للتعاون المشترك لتطوير الورش القائمة ولتأسيس مراكز تركيب أطراف صناعية في ليبيا وتبادل الخبرات في هذا المجال وكذلك التدريب والدعم الفني ،ضمن رؤية الوزارة ورغبتها لتطوير المراكز الحالية في ليبيا وانشاء مراكز جديدة بأحدث الاجهزة والمعدات.

شركة أوتوباك أكدت استعدادها لتزويد الوزارة بكافة المواد والمعدات المطلوبة بأفضل المواصفات مع تقديم الدعم الفني والاستشارات اللازمة لوضع خطة استراتيجية لورش الأطراف الصناعية وفق رؤية وزارة الشؤون الاجتماعية .