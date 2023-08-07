ليبيا نيوز

ليبيا تستضيف البطولة العربية ( للمواي تاي ) للشباب .

تم النشر منذُ 18 ثانية
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مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية
مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية

طرابلس 6 أغسطس 2023م (وال) – تستضيـف ليبيا البطولة العربية ” للمواي تاي ” للشباب خلال الفترة من 21 إلى 27 أغسطس الجاري بمشاركة ( 200 ) لاعب ولاعبة يمثلون ( 15 ) دولة عربية .

    وذكرت وزارة الرياضة أن الدول المشاركة في البطولة هي ليبيا ، الإمارات ، سوريا ، المغرب ، العراق ، فلسطين ، الأردن ، البحرين ، مصر ، اليمن ، لبنان ، الكويت ، موريتانيا ، الجزائر ، تونس .

    وأشارت إلى أن هذه البطولة تأتي دعما من وزارة الرياضة لاستضافة البطولات العربية والإفريقية في مختلف الألعاب في إطار حرصها الدائم على رعاية كل الأنشطة الرياضية التي تجمع الشباب العربي. .

  ( وال ) .

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عن مصدر الخبر

وكالة الأنباء الليبية

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