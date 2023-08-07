لجنة الصحة والبيئة بمجلس النواب تناقش جهود إنشاء مختبر طبي للكشف على المواد المستوردة من الخارج.

بنغازي 06 أغسطس 2023م (وال)- خصص الاجتماع الذي عقده رئيس لجنة الصحة والبيئة بمجلس النواب ” نصر الدين مهنى” رفقة أمين سر اللجنة ” علي الشرع ” مع وزير البيئة في الحكومة المكلفة من البرلمان ” محمد عبدالحفيظ ” اليوم الاحد لمناقشة إنشاء مختبر طبي للكشف على المواد المستوردة من الخارج.

وبحسب ما صرح به المتحدث باسم البرلمان ” عبدالله بليحق ” فان الاجتماع الذي الذي عُقد بمقر ديوان مجلس النواب بمدينة بنغازي فان المختبر الطبي ستكون له أولوية الكشف على المستوردة من الخارج من مواد نفطية و كيميائية ومتابعة الأنشطة التي لها علاقة بالمخلفات الطبية والتخلص منها بالشكل السليم .

ويأتي هذا الاجتماع الذي حضره الاجتماع مدير الشؤون الإدارية بوزارة البيئة “فايز أمنيسي” و مدير إدارة سياسات المخلفات الطبية الدكتور ” فرج المبروك ” – في اطار متابعة لجنة الصحة والبيئة بمجلس النواب لوزارة البيئة .

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