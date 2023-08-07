السفير الأمريكي يهنئ تكالة بتوليه مهام رئيس المجلس الأعلى للدولة.

طرابلس 6 أغسطس 2023م (وال) ـ هنأ سفير أمريكا ومبعوثها الخاص إلى ليبيا ” ريتشارد نورلاند” الدكتور “محمد تكالة” بتوليه مهام رئيس المجلس الأعلى للدولة.

وأوضح المكتب الإعلامي للمجلس الأعلى للدولة أن “نورلاند” أشاد في اتصال هاتفي تلقاه “تكالة” اليوم الاحد بالعملية الانتخابية التي جرت في أجواء ديمقراطية عالية النزاهة، ترسخ لمستقبل ديمقراطي واعد في ليبيا.

من جانبه أكد “تكالة” عزمه قيادة المجلس للعب دوراَ فعالاَ في ارساء دعائم مفهوم التداول السلمي على السلطة، وصولاً إلى تحقيق حلم كل الليبيين في إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية تسبقها عملية توحيد مؤسسات الدولة كافة، تأتي على غرار مصالحة شاملة بين أبناء الشعب الليبي في كل ربوع البلاد، بحسب المكتب الإعلامي.

كما أكد “تكالة” أن مجلس الدولة على أتم الاستعداد للعمل مع كل المؤسسات الليبية دون استثناء في سبيل تحقيق الاستقرار السياسي والاقتصادي والأمني في ليبيا، وفقا للمكتب الإعلامي.