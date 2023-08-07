الرئاسي يرحب بانعقاد جلسة المجلس الأعلى للدولة لانتخاب مكتب رئاسة جديد للمجلس.

طرابلس 7 أغسطس 2023م (وال) ـ عبّر عن تطلعه إلى المزيد من الفاعلية للمجلس الأعلى للدولة لإحراز تقدم في العملية السياسية والمسار الانتخابي،

رحب المجلس الرئاسي بانعقاد جلسة المجلس الأعلى للدولة اليوم الأحد وذلك لانتخاب مكتب رئاسة جديد للمجلس، وتمسكه بتطبيق مبدأ التداول السلمي للسلطة.

وعبّر المجلس الرئاسي في بيان نشره عبر صفحته على “فيسبوك” عن تطلعه إلى المزيد من الفاعلية للمجلس الأعلى للدولة عبر دوره الاستشاري، لإحراز تقدم في العملية السياسية والمسار الانتخابي، سعياً لتحقيق إرادة الليبيين والليبيات بالوصول إلى الانتخابات الرئاسية والنيابية في أقرب الآجال.