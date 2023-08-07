عقيلة صالح يطالب السعودية بتكثيف البحث عن المواطنة المفقودة الحاجة (( برنية الثابت)) وإعطاء موقفاً رسميا عنها للسلطات الليبية في هذا الشأن .

طرابلس 7 أغسطس 2023 م . ر ( وال ) – طالب رئيس مجلس النواب”عقيلة صالح ” من السلطات السعودية بتكثيف البحث عن المواطنة المفقودة الحاجة “برنية مصباح الثابت ” والتي فقدت أثناء ادائها مناسك الحج بمكة المكرمة مؤخرا وإعطاء موقفاً رسميا عنها للسلطات الليبية حسب نتائج البحث في هذا الشأن .

جاء ذلك خلال لقائه بمكتبه في مدينة القبةمساء أمس الاحد وفداً من مدينة العجيلات يضم عائلة المواطنة المفقودة الحاجة “برنية الثابت” وعدد من أعيان المدينة .

وقال المتحدث باسم رئيس مجلس النواب ” عبد الله بلحيق ” في تصريح صحفي إن اللقاء تم خلاله بحث قضية فقد ان الحاجة “برنية مصباح” أثناء ادائها مناسك الحج بمكة المكرمة مؤخرا والتى لم يتم العثور عليها حتي الآن.

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