ليبيا نيوز

عقيلة صالح يطالب السعودية بتكثيف البحث عن المواطنة المفقودة الحاجة (( برنية الثابت)) وإعطاء موقفاً رسميا عنها للسلطات الليبية في هذا الشأن .

تم النشر منذُ 11 ثانية
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مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية
مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية

طرابلس 7 أغسطس 2023 م . ر  ( وال ) –  طالب رئيس مجلس النواب”عقيلة صالح ” من السلطات السعودية بتكثيف البحث عن المواطنة المفقودة الحاجة “برنية مصباح الثابت ” والتي فقدت أثناء ادائها مناسك الحج بمكة المكرمة مؤخرا وإعطاء موقفاً رسميا عنها للسلطات الليبية حسب نتائج البحث  في هذا الشأن . 

   جاء ذلك خلال  لقائه بمكتبه  في مدينة القبةمساء أمس الاحد  وفداً من مدينة العجيلات يضم عائلة المواطنة المفقودة الحاجة “برنية الثابت” وعدد من أعيان المدينة .

 وقال المتحدث باسم رئيس مجلس النواب ” عبد الله بلحيق ” في تصريح صحفي إن اللقاء تم خلاله بحث قضية فقد ان الحاجة “برنية مصباح” أثناء ادائها مناسك الحج بمكة المكرمة مؤخرا والتى لم يتم العثور عليها حتي الآن.

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عن مصدر الخبر

وكالة الأنباء الليبية

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