رئيس الوزراء الياباني يتعهد بتقديم خريطة طريق نحو إزالة الأسلحة النووية.

هيروشيما 7 أغسطس 2023 م ( وال ) تعهد رئيس الوزراء الياباني “فوميو كيشيدا ” بتقديم خريطة طريق نحو إزالة الأسلحة النووية. كيشيدا أشار في مؤتمر صحفي في مدينة هيروشيما غرب البلاد إلى أهمية “ضمان الأمن القومي وتقريب الواقع من المثل الأعلى لعالم خال من الأسلحة النووية في نفس الوقت”. وتابع قائلا: “تقع على عاتق السياسة مسؤولية تقديم خارطة طريق لذلك”.

ونقلت وكالة انباء جيجى برس اليابانية عن كيشيدا قوله : “من المهم تنفيذ المهام واحدة تلو الأخرى. نحتاج إلى مواصلة وتعزيز الجهود الواقعية والعملية”، مشيرا إلى دعوات لوضع معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية حيز التنفيذ في وقت مبكر.