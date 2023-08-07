المركز الوطني للأرصاد الجوية : الأجواء صيفية معتدلة على أغلب مناطق البلاد.

طرابلس 7 اغسطس 2023 م ( وال ) – توقّع المركز الوطني للأرصاد الجوية اليوم الاثنين أنه لا تغيير يذكر في حالة الطقس حيث تبقى الأجواء صيفية معتدلة على أغلب مناطق البلاد .

وقال المركز في نشرته الصادرة الاثنين إن المناطق الممتدة من راس اجدير حتى سرت مرورا بسهل الجفارة – جبل نفوسة ستكون السماء صافية و الرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة.

ودرجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (30–35)مْ.

أما فيما يخص منطقة الخليج – سهل بنغازي حتى أمساعد ستكون السماء صافية إلي ظهور بعض السحب والرياح: شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة و درجات الحرارة القصوى: تتراوح على أغلب المناطق مابين (28-33)مْ.

وستكون حالة السماء في الجفرة – سبها – غـات – غدامس – الحمادة:- صافية والرياح: شمالية شرقية إلي شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط مساء اليوم على الحمادة و درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (38-44)مْ، وتتراجع يوم الغد علي أغلب المناطق.

وفيما يتعلق بمنطقة الواحات – السرير – تازربو – الكفرة ستكون حالة السماء صافية إلي ظهور بعض السحب والرياح: شمالية غربية إلي شمالية شرقية معتدلة السرعة و درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (39-43)مْ، وتسجل انخفاض يوم الغد..

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