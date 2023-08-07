ليبيا نيوز

المركز الوطني للأرصاد الجوية : الأجواء صيفية معتدلة على أغلب مناطق البلاد.

تم النشر منذُ 19 ثانية
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية
مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية

طرابلس 7 اغسطس  2023 م ( وال ) – توقّع المركز الوطني للأرصاد الجوية اليوم الاثنين أنه لا تغيير يذكر في حالة الطقس حيث تبقى الأجواء صيفية معتدلة على أغلب مناطق البلاد .

 وقال المركز في نشرته الصادرة الاثنين  إن المناطق الممتدة من راس اجدير حتى سرت مرورا بسهل الجفارة – جبل نفوسة ستكون السماء صافية و الرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة.

ودرجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (30–35)مْ.

   أما فيما يخص منطقة الخليج – سهل بنغازي حتى أمساعد ستكون السماء  صافية إلي ظهور بعض السحب والرياح: شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة و درجات الحرارة القصوى: تتراوح على أغلب المناطق مابين (28-33)مْ.

    وستكون حالة السماء في الجفرة – سبها – غـات – غدامس – الحمادة:- صافية والرياح: شمالية شرقية إلي شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط مساء اليوم على الحمادة و درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (38-44)مْ، وتتراجع يوم الغد علي أغلب المناطق.

    وفيما يتعلق بمنطقة الواحات – السرير – تازربو – الكفرة  ستكون حالة السماء صافية إلي ظهور بعض السحب والرياح: شمالية غربية إلي شمالية شرقية معتدلة السرعة و درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (39-43)مْ، وتسجل انخفاض يوم الغد..

….( وال ) ….

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية

عن مصدر الخبر

وكالة الأنباء الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك