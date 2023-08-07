اجتماع طارئ بشأن ميناء الخمس البحري

الخمس/7 اغسطس 2023 م/وال/ خصص الاجتماع الطاريء الذي عقد الأحد بديوان بلدية الخمس و ضم عميد البلدية والسادة أعضاء المجلس البلدي والمجلس الاجتماعي الخمس ونقابة السائقين بمناء الخمس البحري ومدير إدارة الموارد البشرية بالشركة الليبية للمواني خصص لمناقشة حدود الميناء وتداعيات إيقاف وضم الميناء للقاعدة البحرية وبخصوص الكتاب الذي يأمر بإخلاء الحوض الغربي خلال مدة أقصاها 48 ساعة حيث تم عرض كل الأوراق التي تعني بهذه المشكلة ووضع خطط لحلحلتها

واتفق المجتمعون على تشكيل لجنة دائمة من قانونيين لمتابعة وحلحلة مشاكل ميناء الخمس البحري الذي يعتبر وجهة اقتصادية مهمة تقدم الخدمات للمواطنين من داخل وخارج البلدية و يوفر فرص العمل لأبناء بلديتنا من عمال وسائقي شاحنات وفنيين وغيرها من فرص العمل بحسب ما أفاد مكتب_العلاقات_العامة_والإعلام_ببلدية_الخمس.

( وال )