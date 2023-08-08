ليبيا نيوز

اختتام البرامج التدريبية ضمن النشاطات العلمية بالمركز الليبي لبحوث التقنيات الحيوية .

تم النشر منذُ 24 ثانية
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مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية
مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية

طرابلس 7 أغسطس 2023م( وال ) -احتفل المركز الليبي لبحوث التقنيات الحيوية اليوم الاثنين بطرابلس باختتام البرامج التدريبية للمتدربين ضمن النشاطات العلمية بالمركز .

  وأوضح المركز على صفحته أن الاحتفالية تضمنت اربع دورات تدريبية ، شملت التحليل الإحصائي SPSS ، و اللغة الإنجليزية ، و السلامة المهنية إطفاء الحرائق ، و السلامة البيولوجية الأمان الحيوي .

     وعبرت ادارة المركز عن شكرها وتقديرها لكل البحاث المشاركين في هذه الدورات على اهتمامهم بالتطوير الشخصي ، ومتمنية لهم التوفيق في مستقبلهم العلمي والعملي .

        وتم في ختام الاحتفالية التي حضرها مدير عام المركز ” آدم إبراهيم الزغيد ” ونائبه ” صلاح الدين المشري ” وبعض من قيادات المركز.

      …( وال )…

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عن مصدر الخبر

وكالة الأنباء الليبية

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