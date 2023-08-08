بدء فعاليات الملتقى الثاني لجراحي الصدر الليبيين.

طرابلس 7 أغسطس 2023م(وال)- بدأت في طرابلس اليوم الاثنين فعاليات الملتقى الثاني لجراحي الصدر الليبيين ، برعاية جهاز دعم وتطوير الخدمات العلاجية، وحضور أطباء واستشاريين جراحة الصدر من مختلف مناطق ليبيا، و بمشاركة أطباء من تونس.

وذكر جهاز دعم وتطوير الخدمات العلاجية أن الملتقى تخلله عدة محاور أبرزها مناقشة الحالات المعقدة في جراحة الصدر والتي سيجرى لها عمليات غداً بمستشفى طرابلس الجامعي.

وحسب الجهاز فأن هذا البرنامج بأتي في إطار دعم رئيس الجهاز لتوطين العلاج وتطوير القطاع الصحي من خلال خلق بوادر تتيح المشاركة والنقاش بين زملاء المهنة .