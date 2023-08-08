رئيس هيئة الرقابة الإدارية: الملف الصحيّ وما يتعلق بصحة المواطن امن قومي ولن نتهاون في ملاحقة المقصرين في أداء واجبهم.

طرابلس 07 أغسطس 2023م (وال ) – تفقد رئيس هيئة الرقابة الإدارية “عبدالله قادربوه ” صباح اليوم المستشفى الجامعي-طرابلس وذلك للاطلاع على العراقيل والصعوبات التي تواجه إدارة المستشفى والعاملين به في أداء مهامهم .

وكان في استقبال رئيس الهيئة النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة المكلف “رمضان أبوجناح” ومدير عام المستشفى الدكتور “عبد الحليم الشيباني” ومدير عام جهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية ” إبراهيم تاكيتة” و مدير الإدارة العامة للرقابة على رئاسة الوزراء “ناصر المدهون” ، و مدير الإدارة العامة للرقابة على فحص العقود ومتابعة تنفيذ المشروعات الدكتور “عبد القادر عامر”، ورئيس اللجنة المركزية لمتابعة المستشفيات العامة المشكلة بقرار رئيس الهيئة “أسامة عاشور”و مدير ادارة الجهات التابعة لمجلس الوزراء “محمد سعد اعريقيب “.

وعقد خلال هذه الزارة اجتماعا موسعا لمناقشة الملاحظات المسجّلة حيال أداء الوزارة الواردة بتقرير الهيئة السنوي للعام 2022م، بخصوص المشاريع المتوقفة في قطاع الصحة، والوقوف على الأسباب الحقيقية وراء ذلك، ومحاسبة المعرقلين لتنفيذها… .

كما تخللت الزيارة جولة تفقّديّة لرئيس الهيئة لأهم مرافق المستشفى حيت شملت غرفة العناية الفائقة، ومخازن الأدوية، ومعمل التحاليل، ووحدة العلاج بالأشعة -المسار النووي، ووحدة الغدد الصماء وعلاج أمراض السّكّريّ، وقسم العلاج بالكيماوي، وقسم الولادة وحدثي الولادة.

وقال ” قادربوه” في تصريح عقب الزيارة إنّ الملف الصحيّ وما يتعلق بصحة المواطن وحقّه في تلقي الرعاية الصحية اللازمة المكفولة بالإعلان الدستوري، هي قضية أمن قومي ، مؤكدا بأن رئاسة الهيئة لن تتهاون في تطبيق القانون حيال من يثبت تقصيره في أداء واجبه المناط به وفقا لأحكام التشريعات النافذة بالخصوص، من خلال ممارسة الهيئة اختصاصاتها وفق أحكام قانون إنشائها الذي منحها حق الإيقاف عن العمل احتياطيا والحبس، والإحالة إلى التحقيق والمحاكم المختصة.

كما شدد على ضرورة العمل على إنهاء كافة الصعوبات والعراقيل المعرقلة لهذا الملف منذ سنوات؛ تخفيفا لأعباء المواطن الذي يعاني ويلات ارتفاع أسعار الأدوية وتلقّي العلاج بالقطاع الخاص.

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