حرس الحدود يكثّف دورياته على طول الحدود الليبية التونسية.

طرابلس 7 أغسطس 2023م (وال) ـ يواصل جهاز حرس الحدود دورياته الأمنية على طول الحدود الليبية التونسية لمنع تدفق المهاجرين غير الشرعيين وتسللهم للأراضي الليبية.

وأوضحت وزارة الداخلية أن إدارة القاطع الأمني الحدودي العسة كثّفت عمل الدوريات الأمنية الصحراوية على طول الشريط الحدودي مع دولة تونس.

وأضافت الوزارة أن الدوريات الأمنية شملت النقاط الأمنية التابعة للقاطع وهي ظهرة الخص، القازولية، طويل الرتبة وأبو الشرف وصولا إلى نقطة البشرية، وذلك بهدف تمشيط المنطقة لمنع تدفق المهاجرين غير الشرعيين.