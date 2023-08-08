سرد تاريخي للمسرح الليبي خلال ندوة على هامش مهرجان بنغازي للفنون المسرحية

بنغازي 7 اغسطس 2023 (وال) -قدم الكاتب سالم العوكلي مساء اليوم الاثنين في بنغازي سردا تاريخيا للمسرح الليبي وكيفية بدايته من خلال ندوة تحت عنوان ” أسئلة الهوية في المسرح الليبي”، على هامش مهرجان بنغازي للفنون المسرحية الذي انطلقت فعالياته رسميا أمس الأحد.

وتطرق العوكلي في هذه الندوة للمسرح العربي وتأثيره على الحركة المسرحية الليبية وتناول بالتفصيل بداية المسرح الليبي والبحث عن الهوية المحلية والخروج من تأثير المسرح المصري واللبناني والايطالي.

كما تحدث عن هاجس البحث عن الهوية باستخدام اللهجة المحلية الليبية ودور المؤلف منصور بوشناف والمؤلف علي الفلاح وكيفية بحثهما عن هوية مستوحاة من العجائز الليبيات.

وضرب الكاتب سالم العوكلي في هذا الصدد مثلا بمسرحية “جاك الليل” للكاتب علي الفلاح وكيفية استخدامه اللهجة المحلية والألوان والايقاع والإضاءة لرسم صورة تحمل الهوية الليبية.

وتحدث في سياق متصل عن تجربته الخاصة بتحويل رواية “بائع الريح للمراكب” الى نص مسرحي .

وجرى نقاش مستفيض في ختام الندوة بين الحضور والأديب سالم العوكلي حول الهوية المحلية للمسرح الليبي.

وحضر الندوة لفيف من المسرحيين والمخرجين والمثقفين والمهتمين بالفنون المسرحية، بينهم، استاذ الفلسفة الدكتور نحيب الحصادي، الكاتب المسرحي منصور بوشناف، المخرج المسرحي عبد السيد آدم، المخرج منصور سرقيوة، الدكتور المفكر زاهي المغيربي، الكاتب المسرحي فتحي القابسي، الفنان ميلود العمروني، الفنان نزار الهنيدي، مدير مسرح المرج عاشور بوشوق، الشاعر جمعة الفاخري، المخرج المسرحي حسن ميكائيل، المخرج السينمائي عبدالله الزروق، الفنان التشكيلي عادل جربوع .

وتعد هذه الندوة الأولي التي تقام على هامش المهرجان وسيعقبها، بحسب المنظمين، عديد الندوات طيلة ايام المهرجان بالإضافة إلى ورش عمل لمحاضرين عرب من تونس والعراق .

(وال بنغازي)