ليبيا تعزي المغرب في وفاة (( 24 )) شخص اثر إنقلاب سيارة نقل شرق الرباط .

طرابلس 8 أغسطس 2023 ( وال ) – أعربت وزارة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة الوطنية عن خالص تعازيها لحكومة وشعب المملكة المغربية في وفاة (( 24 )) شخصا على اثر إنقرب سيارة نقل بأقليم أزيلال جنوب شرق العاصمة الرباط ,

وعبرت وزارة الخارجية عن تعاطف وتضامن دولة ليبيا حكومة وشعبا مع المملكة المغربية في هذا المصاب الأليم ، سائلين المولى عز وجل أن يلهم ذويهم الصبر والسلوان .

وكان (( 24 )) شخصا لقوا حتفهم في حادث سير و قع يوم الاحد الماضي بإقليم أزيلال،شرق الرباط حسب وكالة الانباء المغربية .

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