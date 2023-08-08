(إيكواس) تعقد قمة يوم الخميس القادم لبحث مستجدات الوضع في النيجر.

نيامي 8 أغسطس 2023 (وال) – قررت المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) عقد اجتماع على مستوى القمة يوم الخميس القادم بالعاصمة النيجيرية (أبوجا) لمناقشة مستجدات الوضع في النيجر.

وقال المتحدث باسم المجموعة “إيموس لونجو” إن الاجتماع سيدرس كل الاحتمالات المرتقبة بعد انتهاء المهلة التي حددتها المجموعة للرد على قادة الانقلاب هناك.

من ناحيتهما، أكد الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة أن القرار يتيح مجالاً للوساطة، بينما توجهت “فيكتوريا نولاند” وكيلة وزارة الخارجية الأمريكية للشؤون السياسية إلى النيجر لإجراء محادثات مع كبار المسؤولين في المجلس العسكري.

يشار إلى أن (إيكواس) منحت المجلس العسكري الحاكم حاليًا في النيجر مهلة انتهت مساء الأحد للإفراج عن الرئيس “محمد بازوم”، وإعادته الى الحكم، كما لوحت بالتدخل العسكري لإنهاء الانقلاب العسكري.

وتضم مجموعة (إيكواس) 15 بلدًا، هي غامبيا، غينيا، غينيا بيساو، ليبيريا، مالي، السنغال، سيراليون، بنين، النيجر، بوركينا فاسو، غانا، ساحل العاج، نيجيريا، وتوجو، والرأس الأخضر.

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