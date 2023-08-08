وزير الصحة المكلف السيد يقوم بزيارة تفقدية لمستشفى طرابلس التعليمي

طرابلس 7 أغسطس 2023 م ( وال ) قام نائب رئيس مجلس الوزراء- وزير الصحة المكلف السيد “رمضان أبو جناح”، أمس الاثنين ، زيارة تفقدية لمستشفى طرابلس التعليمي، رفقة رئيس هيئة الرقابة الإدارية السيد “عبد الله قادربوه” ، ورئيس جهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية السيد “إبراهيم تاكيتة”، ومدير عام المستشفى السيد “عبد الحليم الشيباني” .

وتفقد الوزير خلال الزيارة الأوضاع العامة بالمستشفى والوقوف على احتياجات المستشفى وبحث المشاكل والتحديات التي تواجه العناصر الطبية والطبية المساعدة وسبل حلحلتها وتسوية الأوضاع الوظيفية للعناصر الطبية والطبية المساعدة.

كما عُقد على هامش الزيارة اجتماع موسع لمناقشة كل الملاحظات الواردة على مستشفى طرابلس التعليمي بتقرير هيئة الرقابة الإدارية ومتابعة العقود والتكليفات فيما يتعلق بالصيانة والتجهيزات ومشاكل نقص الأدوية والمعدات الطبية والوقوف على بعض الأعمال القائم على تنفيذها جهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية، وقد أكد السيد النائب على ضرورة الإسراع في استكمال المشروعات والأعمال القائمة وتسليمها للمستشفى، في سبيل تقديم وتوفير الخدمات الصحية والرعاية الطبيبة للمواطنين.

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