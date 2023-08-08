الأرصاد: لا تغير في حالة الطقس، وتبقى الأجواء معتدلة على أغلب مناطق البلاد.

طرابلس 8 أغسطس 2023م (وال)- توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية استقرار حالة الطقس ، والأجواء معتدلة على أغلب مناطق البلاد حيث مازال المرتفع الجوي يؤثر على معظم المناطق برياح شمالية تساهم في اعتدال درجات الحرارة القصوى على مناطق الشمال

وأشار المركز في نشرته الصادرة اليوم الثلاثاء؛ أن مناطق راس اجدير حتى سرت – سهل الجفارة – جبل نفوسة ، تكون السماء: صافية إلى قليلة السحب ، والرياح: شمالية غربية إلى شمالية شرقية معتدلة إلى خفيفة السرعة يوم الغد ، ودرجات الحرارة القصوى: تتراوح على اغلب المناطق مابين (29–34)مْ، مع رطوبة عالية نسبيا على المناطق الساحلية.

أما الخليج- سهل بنغازي حتى أمساعد ، تكون السماء: صافية إلى قليلة السحب ، والرياح: شمالية غربية إلى شمالية معتدلة السرعة ، ودرجات الحرارة القصوى: تتراوح على أغلب المناطق مابين (29-32)مْ، مع رطوبة عالية نسبيا على المناطق الساحلية.

وتكون السماء صافية إلى ظهور بعض السحب في مناطق الجفرة- سبها-غـات -غدامس- الحمادة ، والرياح: شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (36-41)مْ، تصل اليوم إلى (44)مْ على غات، وتسجل تراجع يوم الغد على اغلب المناطق.

أما مناطق الواحات – السرير- تازربو- الكفرة:- تكون السماء: صافية إلى ظهور بعض السحب ، والرياح: شمالية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة ، ودرجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (37-40)مْ.

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