وزراء خارجية جوار السودان يدعون أطراف النزاع إلى تسهيل تقديم المساعدات

أنجامينا 8 أغسطس 2023 م ( وال ) دعا وزراء خارجية دول جوار السودان أطراف النزاع إلى تسهيل تقديم المساعدات إلى السكان، بما يتوافق مع القانون الدولى الإنسانى.

جاء ذلك في البيان الختامي للاجتماع الأول لوزراء خارجية دول جوار السودان، الذي عُقِد أمس الاثنين، بالعاصمة التشادية إنجامينا، بدعوة من محمد صالح النظيف وزير الدولة وزير الخارجية والتشاديين بالخارج والتعاون الدولي. الذي ترأس الإجتماع ، وذلك تنفيذاً للقرارات المتخذة في قمة رؤساء دول الجوار للسودان، التي عُقِدت في 13 يوليو الماضي، في القاهرة.

وقد شدد وزراء الخارجية على أهمية التكامل والتنسيق الفعال بين مبادرات الاتحاد الإفريقي والهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية (الإيجاد) ودول جوار السودان.

ورحب وزراء الخارجية بخطة الاستجابة الإنسانية التي أعدتها الأمم المتحدة، داعين البلدان والمنظمات المانحة إلى الإسراع في دعم هذه الخطة، لا سيما من خلال سد النقص، مع لفت الانتباه إلى الارتباط بالاحتياجات الحيوية للسكان في المناطق المضيفة من حيث الأمن والتنمية. وذكر البيان الختامي أن لجنة وزراء الخارجية وضعت خطة عمل ستُحال إلى رؤساء الدول والحكومات، لاستكمال الآليات القائمة للاتحاد الإفريقي والهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية، والتي تتضمن ثلاثة أجزاء هي: تحقيق وقف إطلاق نار نهائي، وتنظيم حوار شامل بين الأطراف السودانية، وإدارة القضايا الإنسانية.

وتم الإتفاق على عقد اجتماع في نيويورك، على هامش أعمال الدورة العادية المقبلة للجمعية العامة للأمم المتحدة، في سبتمبر القادم