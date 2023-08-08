أمريكا تكشف عن إجرائها محادثات مع مسؤولين بالمجلس العسكري في النيجر

واشنطن 08 أغسطس 2023م (وال) – كشفت الولايات المتحدة الأمريكية عن إجرائها محادثات “صريحة وصعبة” مع كبار مسؤولي المجلس العسكري الحاكم في النيجر.

وقالت فيكتوريا نولاند، القائمة بأعمال نائب وزير الخارجية الأمريكي، الاثنين، إنها سافرت إلى نيامي عاصمة النيجر وأجرت محادثات مع كبار مسؤولي المجلس العسكري.. مضيفة، في إفادة للصحفيين، إن مسؤولي المجلس العسكري في النيجر لم يهتموا، خلال الاجتماع، بالمقترحات الأمريكية بشأن السعي لاستعادة النظام الديمقراطي في البلاد.

كما أشارت المسؤولة الأمريكية إلى أن المجلس العسكري رفض طلبها لقاء الرئيس المطاح به، محمد بازوم.

وكانت وزارة الخارجية الأمريكية قد كشفت في وقت سابق، الاثنين، عن أن لديها اتصال مباشر مع قادة الانقلاب في النيجر لحثهم على التنحي عن السلطة، مشيرة إلى أنه “لا تزال هناك فرصة لحل الأزمة”.

وقال المتحدث باسم الوزارة ” ماثيو ميلر” إن واشنطن لا تزال على اتصال برئيس النيجر محمد بازوم، وإن مسؤولا بالوزارة تحدث إليه.

وأشار ميلر، من جهة أخرى، إلى أن “برامج المساعدات الأمريكية لحكومة النيجر توقفت مؤقتا بسبب الانقلاب العسكري”، مقدرا قيمة تلك المساعدات بأكثر من 100 مليون دولار.

وأضاف، في مؤتمر صحفي، أن المساعدات الأمريكية التي تقدر قيمتها الإجمالية بنحو “مئات الملايين من الدولارات” معرضة للخطر إذا لم يعد المجلس العسكري الحكومة المنتخبة إلى السلطة.

وكان الجنرال عبدالرحمن تشياني، قائد الحرس الرئاسي في النيجر، قد أعلن في الثامن والعشرين من يوليو الماضي تنصيب نفسه حاكما للبلاد، وذلك بعد يومين من الانقلاب على الرئيس المنتخب محمد بازوم.

وأثار الانقلاب العسكري في النيجر ردود فعل دولية غاضبة، وسط تحذيرات من تداعيات هذه الخطوة الخطيرة على أمن منطقة الساحل الإفريقي.

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