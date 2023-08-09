إيطاليا تفرض ضرائب على الأرباح الزائدة للبنوك للحد من تأثير التضخم

روما 8 أغسطس 2023 م ( وال ) قال نائب رئيس الوزراء الإيطالي ورئيس حزب الرابطة “ماتيو سالفيني “، بعد اجتماع وزاري، إن روما تأمل في جمع ” المليارات” للمساعدة في تخفيف العبء على المواطنين.وسوف يتم تطبيق الضريبة خلال هذا العام فقط.

يأتي ذلك في إطار جهودها للحد من تأثير التضخم ومعدلات الفائدة المرتفعة على المواطنين، فرضت الحكومة الإيطالية ضريبة بنسبة 40% على البنوك بهدف كبح جماح الأرباح الزائدة.

يشار إلى أن البنوك الإيطالية تحقق أرباحا كبيرة حاليا بسبب ارتفاع معدلات الفائدة على القروض. وقال سالفيني إن الإجراء الجديد يهدف لمساعدة الأسر والشركات التي تعاني.

وسوف يتم استخدام عائدات الضريبة الجديدة على سبيل المثال لدعم الأشخاص الذين يلجأون للرهن العقاري، ومن أجل خفض الضرائب الأخرى. وأوضح سالفيني بالقول “لننظر لأرباح البنوك خلال النصف الأول من العام الجاري لندرك أننا لا نتحدث عن بضعة ملايين، ولكن يمكننا أن نفترض بضعة مليارات”.

ومن المتوقع أن تحقق الضريبة الجديدة إيرادات تتجاوز أكثر من ملياري يورو (2.2 مليار دولار).هذا فيما وافقت حكومة رئيسة الوزراء “جورجيا ميلوني على حزمة من الإجراءات الاقتصادية مساء أمس الاثنين.