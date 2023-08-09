مباحثات ليبية – هندية بطرابلس لتفعيل التعاون الثنائي في مختلف المجالات .

طرابلس 08 أغسطس 2023 م (وال) – عقدت بمقر وزارة الخارجية والتعاون الدولي بطرابلس مباحثات ليبية – هندية برئاسة مدير عام ادارة اسيا ” فاضل الكاسح ” ومدير عام ادارة غرب اسيا وشمال افريقيا بالخارجية الهندية ” براديب سينغ راجبروهيت ” تركزت على بحث تفعيل التعاون الثنائي في مختلف المجالات ، وعودة العمل بالسفارة الهندية ورفع القيود عن الشركات والعمالة الهندية ومراجعة الاتفاقيات الموقعة .

واتفق الطرفان علي تفعيل لجنة التشاور السياسي واللجنة المشتركة في اقرب الآجال وتبادل زيارات رفيعة المستوي بين البلدين ، وكذلك تفعيل التباحث حول مركز الاطراف الصناعية ومشروع الشبكة الالكترونية الصحية لعموم افريقيا ( VBAB ) الخاصة بالتعليم عن بعد ، وربط المستشفيات مع الهند ، والمركز الاقليمي للتدريب الهندي .

وعرض الجانب الهندي خلال المباحثات المساهمة في تدريب العناصر الامنية والتعاون في المجال السيبراني والامني واستعداده لعودة المنح التدريبية وزيادتها عن طريق برنامج التعاون الهندي في مختلف المجالات

حضر جلسة المباحثات مدراء ( مدير ادارة التعاون بوزارة الخارجية – مدراء إدارات التعاون ، و التدريب ، مباحث الجوازات وزارة الداخلية – مدير ادارة التعاون وزارة العمل – مدير ادارة التعاون وزارة العدل – مدير ادارة التعاون وزارة الصحة – مدير ادارة التعاون المؤسسة الوطنية للنفط – ادارة الشؤون القنصلية بوزارة الخارجية ) .

(وال)