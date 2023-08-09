ليبيا نيوز

المجلس المحلي للشباب باوباري يقيم جلسة حوارية حول دور الشباب وتأثيرهم في المجتمع .

تم النشر منذُ 5 ثواني
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مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية
مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية

 

سبها 8 اغسطس 2023م ( وال )- نظم المجلس المحلي للشباب بلدية اوباري اليوم الثلاثاء جلسة حوارية حول دور الشباب وتأثيرهم في المجتمع ، بحضور العديد من نشطاء المجتمع والقوى الفاعلة في بلدية اوباري وذلك بمدرج كلية الآداب والعلوم بجامعة سبها .

  وذكرت مصادر وزارة الشباب أن الجلسة ناقشت عدة قضايا تتعلق بالشباب ومن ضمنها البطالة وكيفية توفير فرص عمل لهم وسبل التعاون مع وكالة الجهود التطوعية للشباب فرع اوباري.

     كما تناولت العديد من المواضيع المشتركة التي تخص شريحة الشباب وكيفية تحصينهم من المخاطر التي تواجههم في ظل المخاطر المحدقة بهم.

   …( وال )…

   

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عن مصدر الخبر

وكالة الأنباء الليبية

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