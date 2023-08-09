تكريم أكثر من 107 طالبا وطالبة من المتفوقين بالاصابعة .

الاصابعة 9 اغسطس 2023 (وال)- احتفل بمسرح كلية الآداب الأصابعة بتكريم المتفوقين على مستوى مدارس بلدية الاصابعة للعام الدراسي 2022/2023 تم خلاله تكريم ( 107) طالبا وطالبة من الحاصلين على التراتيب الأولي على مستوى مدارس الاصابعة والتي تنضمه وتشرف عليه جمعية الهناء الخيرية .

وحضر الحفل وكيل وزارة التربية والتعليم للشؤون التربوية و مدير إدارة الموارد البشرية و مدير إدارة اندماج الفئات الخاصة بوزارة التربية والتعليم رئيس مصلحة التفتيش التربوي وعضو المجلس البلدي الاصابعة و مراقبي التربية والتعليم غريان والعربان والقرضة وعدد من الحكماء والشيوخ ومؤسسات المجتمع المدني بالمدينة .

وتم على هامش الحفل تكريم ثلاث سيدات لهذا العام وهن الام الحاضنة والام المثالية وام المتفوقين وتكريم أول معلمة في الأصابعة وهي الحاجة غالية المختار المشلوخ وتكريم أول معلمة موسيقى على مستوى البلدية وهي الأستاذة ربيعة امحمد صالح .

وال..