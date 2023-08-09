المجلس العسكري في النيجر يرفض دخول مفاوضي الأمم المتحدة وإيكواس والاتحاد الأفريقي.

نيامي 9 يوليو 2023 (وال) – رفض المجلس العسكري في النيجر استقبال وفد مشترك من المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس) والأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي لإجراء محادثات، متذرعين بأسباب أمنية.

وجاء في رسالة وزارة الخارجية النيجرية الموجّهة إلى ممثلية الجماعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا في نيامي “تبيّن أن إرجاء زيارة البعثة المقررة يوم الثلاثاء إلى نيامي ضروري وأيضا إعادة النظر في بعض جوانب البرنامج، بما في ذلك عدم إمكانية الاجتماع مع بعض الشخصيات لأسباب أمنية واضحة، في هذا الجو من التهديد بالعدوان على النيجر”.

وأضافت الرسالة “السياق الحالي بما فيه غضب السكان واستياؤهم، بعد العقوبات التي فرضتها إيكواس، لا يسمح باستقبال الوفد المذكور في أجواء هادئة وآمنة”.

وكانت الجماعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا قد هددت بالتدخل عسكرياً في النيجر لإعادة الرئيس محمد بازوم إلى السلطة، بعدما أطاحه الانقلاب في 26 يوليو.

.. ( وال ) ..