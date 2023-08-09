ليبيا نيوز

المجلس العسكري في النيجر يرفض دخول مفاوضي الأمم المتحدة وإيكواس والاتحاد الأفريقي.

تم النشر منذُ 13 ثانية
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية
مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية

نيامي 9 يوليو 2023 (وال) – رفض المجلس العسكري في النيجر استقبال وفد مشترك من المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس) والأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي لإجراء محادثات، متذرعين بأسباب أمنية.

    وجاء في رسالة وزارة الخارجية النيجرية الموجّهة إلى ممثلية الجماعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا في نيامي “تبيّن أن إرجاء زيارة البعثة المقررة يوم الثلاثاء إلى نيامي ضروري وأيضا إعادة النظر في بعض جوانب البرنامج، بما في ذلك عدم إمكانية الاجتماع مع بعض الشخصيات لأسباب أمنية واضحة، في هذا الجو من التهديد بالعدوان على النيجر”.

    وأضافت الرسالة “السياق الحالي بما فيه غضب السكان واستياؤهم، بعد العقوبات التي فرضتها إيكواس، لا يسمح باستقبال الوفد المذكور في أجواء هادئة وآمنة”.  

    وكانت الجماعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا قد هددت بالتدخل عسكرياً في النيجر لإعادة الرئيس محمد بازوم إلى السلطة، بعدما أطاحه الانقلاب في 26 يوليو.

.. ( وال ) ..

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية

عن مصدر الخبر

وكالة الأنباء الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك