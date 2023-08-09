مهرجان سرت الصيفي الثاني لكرة الطائرة الشاطئية يبدأ فعالياته

سرت 09 أغسطس 2023(وال)_ تحت شعار (الرياضة تجمعنا ) بدأت امس الثلاثاء فعاليات مهرجان سرت الصيفي الثاني لكرة الطائرة الشاطئية ودلك برعاية دار القلم العربي للطباعةوالدعاية والاعلان .

وأوضحت مصادر اللجنة المنظمة للمهرجان لمراسل وال بسرت أن البطولة شارك فية اثنا عشرة فريق تم تقسيمهم الى أربعة مجموعات وكل مجموعة تضم تلاثة فرق

وقالت أن منافسات البطولة لكرة الطائرة الشاطئية قد بدأت أولى منافساتها , حيت تفوق فريق الوحدة على فريق التحدي بشوطين لصفر وفي المباراة الثانية تفوق فريق الخليج على فريق الاتفاق بشوطين لشوط , ادار تحكيم المباراتين مفتاح الغواري ورشيد الأخضر والحكم الهادي اسويطي

وأقيمت مباراتين في الاولى فاز فريق العروبة على فريق الانوار بشوطين لشوط واحد وكدلك تفوق فريق القرضابية على فريق الرباط بشوطين لصفر .

(وال_سرت)