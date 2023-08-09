إحياء الذكرى السنوية الـ78 لقصف مدينة ناجازاكي اليابانية بالقنبلة الذرية

ناجازاكي 9 أغسطس 2023 م ( وال ) احيت اليابان اليوم الأربعاء في حديقة “ناجازاكي” للسلام الذكرى السنوية رقم 78 لكارثة تعرض المدينة لقصف بقنبلة ذرية.

وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه) أن الحضور وقفوا دقيقة صمت في تمام الساعة 11.02صباح اليوم بالتوقيت المحلي لليابان وهي اللحظة التي انفجرت فيها القنبلة في 9 أغسطس 1945. وأشارت الشبكة اليابانية إلى أنه تم تقليص طقوس الاحتفال هذا العام بشكل كبير بسبب العاصفة الاستوائية القوية “خانون”.

وقد تسبب الإشعاع وموجة الانفجار من القصف الذي تعرضت له المدينة في مقتل حوالي سبعين ألف شخص .. بينما يعاني الكثير ممن نجوا من مرض السرطان وأمراض أخرى مرتبطة بتعرضهم للإشعاع.

يذكر أن آلالاف الأشخاص كانوا قد احتشدوا يوم الأحد الماضي في حديقة السلام التذكارية بمدينة “هيروشيما” اليابانية أيضا لإحياء الذكرى السنوية رقم 78 لكارثة تعرض المدينة لقصف بقنبلة ذرية وذلك بمشاركة حوالي 50 ألف شخص وممثلين من أكثر من مائة دولة وبعض الوكالات الدولية.