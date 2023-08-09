ارتفاع حصيلة ضحايا الأمطار الغزيرة في بكين إلى 38 وفاة وفقدان 18 شخصا

بكين 09 أغسطس 2023م (وال) – ارتفعت حصيلة ضحايا الأمطار الغزيرة التي اجتاحت بكين على أثر إعصار “دوكسوري” إلى 38 وفاة.

وذكرت وسائل إعلامية صينية، نقلا عن السلطات المحلية، أن 33 شخصا لقوا حتفهم جراء الفيضانات وانهيار المنازل، فيما توفي خمسة آخرون في عمليات الإنقاذ والإغاثة.. كما أوضحت أن 18 شخصا ما زالوا في عداد المفقودين، بمن فيهم عامل إنقاذ.

وفي الفترة من 29 يوليو الماضي إلى الثاني من أغسطس الجاري تعرضت مناطق (بكين، تيانجين، خبي) لأمطار مستمرة وغزيرة ناجمة عن إعصار “دوكسوري” الذي يعد الخامس الذي يضرب هذا العام.

وغالبا ما تشهد مناطق متفرقة من الصين أعاصير وفيضانات تتسبب في مصرع وإصابة العشرات، وانهيار للمباني.

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