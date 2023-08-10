مسرحية ( في أعالي الحب ) : أولى عروض فاعليات مهرجان بنغازي للفنون المسرحية .

بنغازي 9 أغسطس 2023 م (وال) – عرضت على خشبة المسرح الشعبي ليل الاثنين – الثلاثاء أولى عروض فاعليات مهرجان بنغازي للفنون المسرحية ، مسرحية ( في أعالي الحب ) من تأليف ” فلاح شاكر” وإخراج ” محمد الصادق ” .

وأفاد المحرر الفني بـ (وال) أن العرض الذي قدمته فرقة المسرح الشعبي بنغازي شارك في تجسيد أدواره كل من الفنانة ” سلوى المقصبي” والفنان ” فرج الترهونى” والفنان “أشرف العبيدي ” والفنان ” باسط الخضر” ، فيما قام بالسينوغرافيا ” عوض الفيتوري ” وعازف الكامنجا ” باسط الخضر” والديكور ” عبد السلام اطيرة ” .

وحضر العرض جمهور كبير بالإضافة إلى لفيف من الفنانين والمثقفين من بينهم الفنان التونسي ” اكرم عزوز ” مدير المسرح البلدي تونس والسيدة ” ريم القسيمى” مندوبة الهيئة العربية للمسرح .

وبعد الانتهاء العرض نظمت ندوة بإدارة الفنانة المسرحية ” منيرة الغرياني ” تناولت العرض المسرحي من جميع النواحي الفنية ( النص والإخراج والأداء والديكور) .

(وال- بنغازي)