ليبيا نيوز

مصادر ايطالية : مصرع ( 41 ) مهاجرا قبالة سواحل لامبيدوزا .

تم النشر منذُ 12 ثانية
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مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية
مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية

  

 روما 9 اعسطس 2023م ( وال )- ذكرت مصادر اعلامية ايطالية أن ( 41 ) مهاجرا غير شرعي لقوا مصرعهم اليوم الأربعاء، جراء غرق قاربهم قبالة سواحل جزيرة لامبيدوزا الإيطالية  .

      وقالت وكالة الأنباء الإيطالية الرسمية  إن المهاجرين لقوا حتفهم بعد انقلاب قارب صغير انطلق من مدينة صفاقس التونسية أثناء إبحاره في مضيق صقلية” ، مشيرة إلى ان خفر السواحل أنقذ ( 4 ) أشخاص في لامبيدوزا، كانوا على متن القارب نفسه ، هم ( 3 ) رجال وامرأة، من كوت ديفوار وغينيا كوناكري  .

  ونقلت الوكالة عن الناجين ، إن عددهم كان ( 45 ) لدى مغادرتهم صفاقس الخميس الماضي ، بينهم 3 أطفال ، وان القارب انقلب بعد حوالي ( 6 ) ساعات من الابحار بسبب موجة كبيرة، وانتهى المطاف بجميع المهاجرين في البحر”.

   …( وال )…

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عن مصدر الخبر

وكالة الأنباء الليبية

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