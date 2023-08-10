ميدان الشهداء بطرابلس يشهد احتفالات بالذكرى 83 لتأسيس الجيش الليبي .

طرابلس 9 أغسطس (وال)- انطلقت في ميدان الشهداء بالعاصمة طرابلس، مساء اليوم الاربعاء الاحتفالات بالذكرى 83 لتأسيس الجيش الليبي، بحضور رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، وعضوي المجلس عبدالله اللافي وموسى الكوني القائد الاعلى للجيش الليبي ورئيس حكومة الوحدة الوطنية وزير الدفاع عبدالحميد الدبيبة، واعضاء من مجلسي النواب والدولة وعدد من الوزراء والمسؤولين، ورئيس الأركان العامة للجيش الليبي الفريق ركن أول محمد الحداد، وقادة الأركان النوعية وآمري الكليات العسكرية ومن السلك السياسي المعتمد في ليبيا .

واستهل الاحتفال بعرض لكراديس الوحدات من مختلف ألوية وكتائب الجيش الليبي وحملة الرايات حاملين راية الوطن ورايات الاركانات القوات البرية والبحرية والجوية والدفاع الجوي وحرس الحدود .

كما يشارك في الاحتفال كراديس من طلبة الكليات العسكرية ووحدات من مختلف صنوف الجيش الليبي .

وفيما كانت كراديس الجيش تستعرض أمام المنصة الرئيسية كانت زوارق من القوات البحرية تحي الاحتفال في ذكرى تأسيس الجيش الليبي .

وحيا رئيس الاركان العامة للجيش الليبي الفريق ركن اول محمد الحداد الجيش الليبي في يوم تأسيسه ، داعيا الى بذل الجهد من اجل بناء قدراته بما يؤهله لاداء رسالته في الحفاظ على الوطن وصون حدوده .

وقال الحداد في كلمة بالمناسبة ” ان الحروب والمعارك لم تعد جيش يقف على جبهات القتال وحيدا بل جيش وشعب يقف وراءه يدعمه ويسانده حماية للسيادة والكرامة” .

واضاف ” حان الوقت ان نضع اليد في اليد وان نبتعد على كل مايسئ للوطن ونحرم الدم بين ابناء الوطن الواحد ”

من جانبه اكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية وزير الدفاع عبد الحميد الدبيبة ان تأسيس الجيش الليبي كان تتويجا لعقود من الكفاح والنضال خاضها الاباء والاجداد ضد المحتلين .

وقال الدبيبة في كلمته ” ان الجيش الليبي تأسس ليكون درعا وسيفا .. درعا يحمي الوطن ويرعى مصالحه وسيفا يقطع رقاب من يطمع في خيراتنا” .

واضاف ” ان هذا المشهد المهيب اليوم يوجه رسالة ان زمن الحرب ولى بلا رجعة ولن يرفع الليبي سلاحه في وجه اخيه ابدا وان فوهات البنادق لن تصوب الا في وجه الاعداء.

ووجه القائد الاعلى للجيش الليبي محمد المنفي التحية لابناء الجيش الليبي واصفا التاسع من اغسطس بانه مناسبة تحمل كل معاني الفداء والتضحية التف حولها كل الليبيين في انحاء الوطن كافة .

وقال المنفي في كلمته ” نستذكر في هذا اليوم بكل فخر ايام خالدة صنعها هذا الجيش بسواعد ابنائه ، انكم الحصن المنيع الذي يحفظ عزة وكرامة الوطن والجسر الذي سيعبر بنا الى بر الامان وسيظل جيشنا رمز وحدة ليبيا .

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