وزارة الداخلية تؤكد انتشال 27 جثة لمهاجرين بالمنطقة الحدودية مع تونس.

طرابلس 9 أغسطس 2023م (وال) ـ أكدت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية انتشال 27 جثة لمهاجرين غير شرعيين بالمنطقة الحدودية مع تونس خلال المدة السابقة.

وأوضحت الوزارة عبر صفحتها على “فيسبوك” أن فريق مسرح الجريمة التابع لإدارة المختبرات والأدلة الجنائية بجهاز المباحث الجنائية قام بمهمة عمل بمنطقة السعة الحدودية مع تونس تحت إشراف النيابة العامة.

وأضافت الوزارة أن الفريق باشر عمله مع الجهات المختصة للكشف عن جثت مجهولة الهوية لمهاجرين غير شرعيين.

ويواصل جهاز حرس الحدود تسيير دوريات أمنية على طول شريط الحدود الليبية التونسية لمنع دخول المهاجرين غير النظاميين القادمين من تونس، مع استثناء الفئات المستضعفة من النساء والأطفال الذين يجري نقلهم وتقديم الرعاية الصحية لهم.