الرئيس الباكستاني يحل البرلمان .

إسلام آباد 10 أغسطس 2023 (وال) – أعلن الرئيس الباكستاني “عارف علوي” حل البرلمان تمهيدا لإجراء انتخابات عامة مبكرة في البلاد.

وقال مكتب الرئيس الباكستاني في بيان أمس الأربعاء إن “الرئيس حل البرلمان بناء على توصية رئيس الوزراء شهباز شريف”.

وجاء قرار الرئيس بعد ساعات من تصريح لشهباز شريف رئيس الوزراء قال فيه إنه سيوصي الرئيس بحل البرلمان، الذي تنتهي ولايته في 12 أغسطس الجاري.

ومن شأن قرار حل البرلمان قبل ثلاثة أيام من انتهاء ولايته أن يمنح شهباز شريف وحلفاءه مزيدا من الوقت للاستعداد، لما يتوقع أن يكون معركة انتخابية صعبة في غضون 90 يوما.

وأمام حكومة تصريف الأعمال 90 يوما لإجراء انتخابات عامة عندما تتسلم السلطة بشكل مبكر، مقابل 60 يوما إذا تسلمت الحكومة السلطة في نهاية الفترة الدستورية للبرلمان.

ووصل تحالف شهباز شريف إلى السلطة بعد الإطاحة برئيس الوزراء السابق عمران خان في تصويت بحجب الثقة في أبريل عام 2022.

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