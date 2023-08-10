الأمم المتحدة تعلن أن موجة الحر بالعراق تنذر بأن حقبة الغليان قد بدأت

بغداد 10 أغسطس 2023 م ( وال ) قال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان “فولكر تورك ” ، الأربعاء، إن حرارة الصيف الشديدة والتلوث في جنوب العراق الذي كان يزوره يشيران إلى أن «حقبة الغليان العالمي» قد حلت.

وجاءت تعليقات تورك في ختام زيارة للعراقالتقى خلالها بعدد من القادة وزار أنحاء في البلاد بينما بلغت درجات الحرارة أحيانا 50 درجة مئوية. وتناول تورك خلال زيارته ملف حقوق الإنسان مع التركيز على تغير المناخ.

وعن زيارته للبصرة المنتجة للنفط في جنوب العراق، قال تورك في مؤتمر صحفي ببغداد «عند وقوفي في هذه الحرارة الحارقة… ومع استنشاق الهواء الملوث، بسبب الكثير من مشاعل الغاز المنتشرة في المنطقة، اتضح لي أن حقبة الغليان العالمي قد بدأت بالفعل».