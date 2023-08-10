باتيلي : استمعت بإمعان لبواعثِ قلق ممثلي أحزاب في طرابلس بشأن استمرار الانسداد السياسي ، ومطالبتهم بالانتخابات .

طرابلس 10 أعسطس 2023 ( وأل ) – عبر عدد من زعماء وممثلي الأحزاب السياسية الليبية عن قلقهم بشأن استمرار حالة الانسداد السياسي في البلاد .

جاء ذلك خلال لقائهم المبعوث الأممي “عبد الله باتيلي” أمس الثلاثاء بالعاصمة طرابلس قائلا (( استمعت بإمعان لبواعثِ قلقهم من جراء هذا الانسداد السياسي التى تمر به البلاد ، ومطالبتهم بعملية سياسية شاملة تُفضي إلى إجراء انتخابات حرة ونزيهة تحظى نتائجها بقبول جميع الأطراف.

وقال ” باتيلي ” شددت خلال اللقاء على الأهمية البالغة للأحزاب السياسية بالنسبة لمجتمع حيوي وديموقراطي” . كما حثثت المشاركين في الاجتماع على التواصل مع لجنة 6+6 ومجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة من أجل إيصال ملاحظاتهم على مشاريع القوانين الانتخابية والإسهام بشكل بناء في جعل تلك القوانين قابلة للتنفيذ.

وأضاف المبعوث الأممي في سلسلة تغريدات نشرها عبر حسابه بموقع تويتر قائلا (( تقع على عاتق الجميع في ليبيا، بما في ذلك الأحزاب السياسية، مسؤولية بذل كل جهد ممكن، للمضي قدما نحو تسوية سياسية شاملة بين الأطراف الرئيسية في البلاد، وإجراء انتخابات سلمية وشاملة)) .

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