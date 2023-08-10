ليبيا نيوز

كوريا الجنوبية : إلغاء 330 رحلة جوية بسبب إعصار "خانون".

تم النشر منذُ 23 ثانية
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مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية
مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية

سيول 10 أغسطس 2023 (وال) – أعلنت سلطات الطيران فى كوريا الجنوبية اليوم الخميس إلغاء 330 رحلة جوية على الأقل بعدما ضرب إعصار “خانون” المناطق الساحلية الجنوبية للبلاد مصحوبا بأمطار غزيرة ورياح بلغت سرعتها 145 كيلومترا فى الساعة.

     وأوضحت السلطات أنه تم إيضًا إلغاء رحلات القطارات السريعة في مدينة بوسان كما تم تعليق الخدمات البحرية وحركة القطارات. حسبما ذكر راديو شبكة “تشانيل نيوز آشيا”

    ويعد إعصار”خانون” أول إعصار يصل إلى اليابسة في كوريا الجنوبية منذ أن ضرب إعصار “هيننامور” البلاد أوائل سبتمبر من العام الماضي ، ما أسفر عن مصرع 11 شخصا وإجلاء آلاف آخرين.

.. ( وال ) ..

 

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عن مصدر الخبر

وكالة الأنباء الليبية

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