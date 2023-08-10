وزارة الحكم المحلي تبحث مع بعثة اللجنة الدولية للصليب الاحمر وجه التعاون الثنائي.

طرابلس 10 أغسطس 2023 م (وال)- ناقشت مدير مكتب التعاون الدولي وشؤون المنظمات بوزارة الحكم المحلي “شادية عريبي” مع مستشار رئيس بعثة اللجنة الدولية للصليب الاحمر “جون ستريك” أوجه التعاون والدعم في مجال الرعاية الصحية الأولية.

وتناول اللقاء الذي عقد بقاعة الاجتماعات بمقر وزارة الحكم المحلي بطرابلس ، بحضور نائب الأمين العام للمجلس الأعلى للإدارة المحلية ” أيمن بلقاسم”، التعريف بأنشطة اللجنة الدولية للصليب الأحمر في ليبيا والأقسام التابعة لها ، بإلاضافة إلى استعراض جهود اللجنة المبذولة في مجال تقديم المساعدة الإنسانية والرعاية الصحية للفئات المحتاجة، فضلاً عن تبيان أوجه الدعم الذي قدمته اللجنة للمركز الصحي (سليمان خاطر ) ببلدية جنزور.

وتخلل اللقاء، مناقشة مستفيضة حول سبل توسيع التعاون المستقبلي بين اللجنة الدولية للصليب الأحمر ووزارة الحكم المحلي لاسيما فيما يتعلق بتعزيز الشراكة وتنسيق الجهود في مجال تقديم الخدمات الصحية والإغاثية للمجتمعات المحلية.

و تطرق اللقاء، إلى بحث سبل دعم القطاع الصحي في البلديات، وتحديدًا في مجال تحسين أداء المراكز الصحية في تقديم خدمات الرعاية الصحية الأولية، وتطوير البنية التحتية الصحية ، والارتقاء بجودة الخدمات الطبية الأساسية، وتقديم يد العون في توفير الأدوية والمعدات الطبية اللازمة.

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