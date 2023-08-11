مقتل ما لا يقل عن 36 شخصا في حرائق بغابات هاواي .

ماوي ـ هاواي 10 أغسطس 2023 م (وال) ـــ لقي ما لا يقل عن 36 شخصًا مصرعهم في حرائق غابات اجتاحت جزيرة “ماوي” بحسب ما نشرته مقاطعة ماوي في بيان على موقع المقاطعة على الإنترنت مساء الأربعاء.

فقد تعرضت مدينة “لاهاينا” ، التي هي عامل الجذب السياحي الرئيسي في جزيرة ماوي ، لأضرار جسيمة ، لحرائق بدأت بالانتشار في الغابات يوم الثلاثاء وانتشرت بسرعة ، يغذيها إعصار “دورا” القريب .

وذكرت مصادر إعلامية انه قد تم إجلاء آلاف السياح والسكان إلى ملاجئ مؤقتة فيما بعث الرئيس الأمريكي “جو بايدن” بــ (بأحر التعازي للعائلات التي فقدت أحباءها في حرائق الغابات) ، وفق الوكالات .

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