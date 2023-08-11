إدارة الخدمات الطبية تمدد ساعات العمل بأقسام الأشعة (M.R.I ) .

طرابلس 10 أغسطس 2023 (وال) – أصدرت إدارة الخدمات الطبية بوزارة الصحة اليوم الخميس تعميما على المدراء بالمستشفيات العامة والخدمات الصحية والمراكز التخصصية بتمديد ساعات العمل بأقسام الأشعة (M.R.I ) حتى الساعة الثامنة مساءً خلال أيام الدوام الرسمي .

وذكرت مصادر الوزارة أن هذا التمديد في ساعات العمل يأتي في إطار حرصًها على معالجة الملاحظات التي تم رصدها عن طريق قسم الأشعة والفيزياء الطبية، حول آداء أقسام الأشعة بالمرافق الصحية، ووجود صعوبات تواجه المرضى بكافة أقسام الأشعة خصوصًا خدمات الرنين المغناطيسي، وتواجد المرضى لساعات طويلة، وبطريقة غير منظمة داخل المرافق الصحية .

وطالبت الادارة المستشفيات والمراكز التخصصية والمراكز الصحية، بتقديم تقارير عن معدلات الاداء داخل هذه الأقسام خلال أسبوعين من تاريخ نشر التعميم.

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