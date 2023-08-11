مكافحة الفساد تتابع معايير الأداء المؤسسي الطبى بمستشفى الجميل .

الجميل 10 اغسطس 2023م ( وال )- تابع ديوان الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بالمنطقة الغربية بمسنشفى الجميل العام معايير الأداء المؤسسي الطبى ومناقشة تدليل الصعاب التى تواجه عمل المستشفى .

جاء ذلك خلال الاجتماع المشترك الذي عقد امس بالمستشفى وضم رئيس ديوان الهيئة بالمنطقة الغربية ، ومدير مستشفى الجميل العام ومدراء الإدارات بالديوان ورؤساء الأقسام بالمستشفى ورؤساء المجالس التسيرية لبلديات الجميل ورؤساء المجالس الاجتماعية .

وعلى هامش اللقاء قام المشاركون في الاجتماع بجولة تفقدية لأقسام المستشفى المتمثلة في الكلى والنساء والولادة والجراحة .

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