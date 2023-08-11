أمريكا تمدد الترخيص الذي يسمح بمعاملات محدودة مع المصرف المركزي ووزارة المال الروسية .

واشنطن 10 اغسطس 2023م ( وال )-مددت الخزانة الأمريكية الترخيص العام الذي يسمح بمعاملات محدودة مع المصرف المركزي الروسي وصندوق الثروة ووزارة المال في روسيا .

وقالت وزارة الخزانة الأمريكية في بيان لها اليوم الخميس إن الأشخاص الأمريكيين مخولون بدفع الضرائب أو الرسوم أو رسوم الاستيراد وشراء أو تلقي التصاريح أو التراخيص أو التسجيلات أو الشهادات إلى الحد الذي يحظر فيه التوجيه 4 بموجب الأمر التنفيذي 14024 المحظورات المتعلقة بالمعاملات .

وأضاف البيان إشراك المصرف المركزي الروسي والصندوق الوطني للثروة ووزارة المال في روسيا بالتعاملات شريطة أن تكون مثل هذه المعاملات عادة عرضية وضرورية للعمليات اليومية في روسيا لمثل هذه المعاملات الأشخاص أو الكيانات الأمريكية، حتى 8 نوفمبر 2023 .